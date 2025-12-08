Şiddetli deprem sonrası Japonya'da yol çöktü: 1 yaralı var! Hokkaido eyaletinde iki kişi düştü...

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, USGS merkez üssünün Aomori açıkları olduğunu ve depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Depremde can kaybı yaşanmadı.​​​​​​​

Japon ajansı Kyodo News'ün haberinde, hükümetin deprem sonrası muhtemel yaralanmaları ve hasarı kontrol ettiği belirtildi.

Depremin ardından Aomori'de 2 yerde yangın çıktığı belirlendi. Eyalette, 2 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandı ve bir yolun çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Bu arada, depremin hissedildiği Hokkaido eyaletinde iki kişi düşerek yaralandı.

Hokkaido'da bulunan Tomari Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir anormallik tespit edilmedi.