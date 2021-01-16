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Dünya Şiddet olaylarının ardından o ülkede flaş karar: İkinci bir emre kadar...
Dünya

Şiddet olaylarının ardından o ülkede flaş karar: İkinci bir emre kadar...

Sudan'da Batı Darfur Valiliği, bazı evlerin ateşe verildiği, ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:39:00 -
Şiddet olaylarının ardından o ülkede flaş karar: İkinci bir emre kadar...

Sudan'da Batı Darfur Valiliği, bazı evlerin ateşe verildiği, ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları sebebi ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Batı Darfur Eyaleti Valisi Muhammed Abdullah e-Duma, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar eyalet genelinde tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığını, çarşı ve iş yerlerinin kapatıldığını bildirdi.

Duma, eyaletin farklı noktalarında konuşlanan güvenlik güçlerine gerektiğinde güç kullanma yetkisi verildiğini bildirdi.

Batı Darfur eyaletinin El Cineyne Mahallesi'ndeki Kirindag bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanırken bazı evler de ateşe verilmişti.

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