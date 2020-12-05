Şiddet olayları birbirini izliyor! Fransa yangın yeri

Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te güvenlik yasasına karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Sendika ve derneklerin çağrısıyla yapılan yürüyüşte, Valiliğin gösteri izni verdiği dar caddelerde göstericiler ile polis zaman zaman karşı karşı karşıya geldi.

Yürüyüşün başlamasıyla birlikte gösteri izninin verilmediği caddelere girmeye çalışan protestocularla polis arasında tansiyon yükseldi.

Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini istiyor. Başkent Paris'in yakın banliyölerinden Les Lilas'da toplanan eylemciler, "Macron istifa" ve "özgürlük" sloganları attı.

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, başkentin Repeblique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmeye çalışırken polis engeliyle karşılaştı. Bu sırada polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanırken, birçok ses bombasının atıldığı bildirildi.

Polis ile sokaklara dağılan eylemciler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı.

Fransız polisi, Gambetta Meydanı yakınlarındaki bir grup göstericiye barikat oluşturarak, bu kişilerin yürümesine engel oldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki gösteride 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken, son dönemde polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.

Eylemciler, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörlerinin, tasarının uluslararası insan hukukuyla uyumsuz olduğu konusunda Fransız hükümetine yaptığı ikazın haklı olduğunu belirtti.

Ülkedeki Genel İş Konfederasyonu üyesi Dominique Carlie, tasarı kapsamında bilgilendirme özgürlüğünün kısıtlanmasına tepki gösterdi. BM'nin uyarısına ilişkin "Bu bir gerçek." diyen Carlie, hükümetin bu tasarıyla aslında Fransa'ya saldırdığını söyledi.

Soyadını vermek istemeyen Isabelle, tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilmesi ve yayımlanmasını yasaklamasıyla kendilerini savunma hakkını ellerinden aldığını belirtti.

Polis şiddetinin ülkede uzun süredir sürdüğünü ve çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde ortaya çıktığını ifade eden Isabelle, "Bu yasa tasarısına tamamen karşıyım. Sadece 24. madde değil tasarının tamamının geri çekilmesini istiyorum." dedi.

BM'nin tasarıya ilişkin Fransız hükümetine yaptığı uyarıya değinen Isabelle, "Tamamen haklılar. Biz sarı yelekliler olarak 2 yıldır eylemler yapıyoruz ve buradaki sapmaları görüyoruz. Macron giderek otoriter oluyor. (BM'nin) bu uyarıyı yapması normal." dedi.

Protestoculardan Georgio da ülkede herkesin tasarıya karşı olduğunu söyledi. Şu an yaşananların "saçma" olduğunu belirten Georgio, "(BM) Elbette haklı ama hükümetleri ikna etme gücü yok." diye konuştu.

Pauline de güvenlik güçlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşamamaları halinde polis şiddetiyle mücadele edemeyeceklerini anlatarak, "(BM) haklı. BM nadiren tepki gösterir, tepki gösteriyorsa bu bir sorunun olduğunu gösterir. Bu durum beni endişelendiriyor. Bu yasa tasarısı yürürlüğe girerse Fransa'yı terk etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu tasarıyı tehlikeli bulduğunu kaydeden Pauline, kendileri için tehlikeli olan bir ülkede kalmak istemediğini, İspanya, Portekiz veya İskoçya'ya gitmeyi planladığını belirtti.