Şiddet dolu hayatta gelinen son nokta! ‘Mezarına toprak bile atmam’

Sosyete hayatını ve nikahsız birlikteliği pazarlamaya çalışan güruh yine karıştı. Şiddet dolu gayrimeşru ilişkide yine polemikler havada uçuştu. Metresi Sevcan Yaşar’ı darp eden Sermiyan Midyat ile ilgili bir soru ortalığı karıştırdı.

Takipçisinden gelen, "Sermiyan Midyat'la barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" şeklindeki yoruma ateş püsküren Sevcan Yaşar, "Onun mezarına toprak atmam" yorumunu yaptı.

Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de görüntülenmiş, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusuna cevap vermişti.

Midyat, "Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi’’ dedi. Ayrıca Midyat, kadına şiddet uyguladığı görüntüsü olması halinde mesleği bırakacağını söyledi.

Neler olmuştu?

Oyuncu Sermiyan Midyat, birlikte yaşadığı metresi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği için 8 yıla kadar hapsi istenmişti.

Karakolda da Sermiyan Midyat’ın genç kadına yönelik ‘senin cesedin çıkacak buradan’ ve ‘benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz’ diyerek tehditte bulunduğu vurgulanmıştı.

4 aydan 1 yıla

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianame kabul edilmişti

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.