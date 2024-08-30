Sicilya’da fırtına mı, sabotaj mı? Ünlü milyarderlerin gizemli ölümü

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Sicilya’da alabora olan süper yelkenli kazasını yorumladı. Babaoğlu, kazada İngiliz milyarder Mike Lynch ve diğer ünlü isimlerin hayatını kaybettiğini belirtti. Yatın "batmaz" olarak tanımlandığını ve olayın perde arkasında şaibeler olduğunu öne süren Babaoğlu, olayların uluslararası güç çatışmalarının bir parçası olabileceğini söyledi. İşte Haşmet Babaoğlu'nun dikkat çeken yazısı:

"Yüzyılın ikinci çeyreğini ne belirleyecek?

Devletler arasındaki hegemonya savaşları mı?

Yoksa küresel oligarşinin iç çatışmaları mı?

Yaşayıp göreceğiz...

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20 Ağustos sabaha karşı 4 sularında Sicilya'nın şirin mi şirin balıkçı köyü Porticello'da fırtına patladı...

Sonra bulanık görüntü kayıtlarına bakılırsa su hortumuna benzer bir şey gerçekleşti ve koyda demirli yatlar arasında bulunan 55 metrelik süper yelkenli Bayesian, nasıl olduysa, alabora oldu.

Kazada kurtulamayanlar arasında "İngiltere'nin Bill Gates'i" denilen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch, Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer ve Lynch'i ABD'de on yıl süren davadan beraat ettiren Clifford Chance şirketinin ünlü avukatı Chris Corvello da vardı...

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Şimdi şuna dikkat!

Amerikan derin devletiyle bağları bulunan Hewlett-Packard şirketi, Lynch'in bir satış sırasında kendilerini dolandırdığını öne sürüp dava açmıştı.

Olağanüstü zekâsıyla dikkat çeken 59 yaşındaki milyarder Lynch ve arkadaşları işte o gece yatta bu davanın kapanışını kutlamışlardı...

Ama ilginç bir nokta daha vardı...

Davada yargılanan ve bütün işlerde Lynch'in sağ kolu olarak bilinen Stephen Chamberlaine'e birkaç gün önce sabah koşusunda araba çarpmıştı. Chamberlaine, süper yatın battığı gün hastanede son nefesini verdi.

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Olayın perde arkası detaylarını Ergün (Diler) günlerdir yazıyor, meraklısı okumalı...

İki nokta dikkat çekici...

Birincisi...

Yatın Avustralyalı tasarımcısı ısrarla "Bu yat kesinlikle batmaz, alabora olamaz" diyor.

İkincisi...

Çevredeki teknelerde bir şey yok, konukların "sıkıntılı" olanları ölmüş, mürettebatın tamamı kurtulmuş.

Araştırmalara katılan İngiliz dedektifler şaşkın...

Yatın kaptanı dedektiflere konuşmayı reddetti, avukatını bekliyor.

Şimdilik suçlu belli: Teknenin 72 metrelik seren direği...

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Soru şu...

Sicilya'nın küçük bir balıkçı kasabasında yaşananlar ile mesela Ukrayna, Ortadoğu ve Uzakdoğu'da yaşananlar arasında bir bağ var mı?

Birleşik Krallık ve ABD sahne arkasında dövüşüyorlar mı?"

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