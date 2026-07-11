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Avrupa Sicilya Adası’nda orman yangını evleri tehdit ediyor
Avrupa

Sicilya Adası’nda orman yangını evleri tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İtalya'nın Sicilya Adası'nın batı ve güney kesimlerindeki farklı makilik alanlarda dün çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiği bildirildi.

Ada'nın batısındaki Palermo kentine bağlı Montelepre ve Sagana beldeleri arasındaki kesimde dün akşam saatlerinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını başladı. İtfaiye ekiplerinin gece saatlerinde karadan arazözlerle ilk müdahaleyi yaptığı yangın rüzgarın da etkisiyle devam ederken, sabah gündoğumuyla helikopter ve yangın söndürme uçakları da yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan destek verdi.

İtfaiye ve güvenlik güçleri, gece saatlerinde tedbir amacıyla Sagana beldesinde yangından dolayı riskli sayılabilecek yerlerdeki bazı kişileri bölgeden tahliye etti. Bu arada, Sicilya Adası'nın Trapani ve Agrigento kentleri yakınlarında en az 3 noktada daha makilik alanlarda dün çıkan yangınların sürdüğü ve bunlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yerel basına yansıdı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte bölgesinden geçen Alp Dağları'nda 5 Temmuz’dan bu yana devam eden farklı noktalardaki yangınlara dair İtalya İtfaiyesi bu sabah yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Piyemonte bölgesindeki yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği ve dün gece bölgede görülen yağışların da etkisiyle durumun iyiye gittiği belirtildi.

Özellikle Verbano-Cusio-Ossola bölgesinde yağışın sayesinde durumun belirgin şekilde iyileştiği kaydedildi.

Vercelli bölgesinde, Boccioleto, Varallo ve Cervatto-Fobello'daki yangınlar kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Cravagliana'da ve Torino yakınlarındaki Valprato Soana'daki yangınların da söndürülmesi için karadan ve havadan uçak ile helikopterlerle çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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