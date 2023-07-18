Sicili bozuk/sabıkalı minibüs ve taksi şoförleri tehlike saçıyor!

Bir çok minibüs ve taksi şoförünün sabıka kaydının temiz olmadığı biliniyor. Sabıka dosyasında yüzlerce suç ve hüküm bulunan şahısların bile minibüs, dolmuş, taksi vs. şoförlüğü yaptığı görülüyor. bu durum halkı tedirgin etmekle birlikte her türlü magandalığa kapı aralıyor.

Müşterisi ile sorun yaşayan ya da trafik kurallarını hiçe sayan ölümlü kazalara karışan ya da müşterisini darp eden taksi ve minibüs şoförlerinin çok büyük bölümünün sabıkalı şahıslar olduğu görülüyor.

Sosyal medyada konuyu sık sık gündeme getiren vatandaşlar yetkililerden bu hususta yaptırım bekliyor. Vatandaşlar sabıkalı olmak bir yana en ufak adli kaydın olmadığı ve gerekli psikolojik testlerden geçen kişilerin taksi ve minibüs şoförü olmaya hak kazandığı bir sistem istiyor.