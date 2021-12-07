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Siyaset Sicili bozuk ve bölücü ÇYDD’yi hoplatan karar
Siyaset

Sicili bozuk ve bölücü ÇYDD’yi hoplatan karar

Daha önce "Eğitimde fırsat eşitliği" edebiyatları yapıp tesettürlü öğrencilere burs vermeyerek bölücülük yapan ÇYDD, isteyen velilerin çocuklarına din eğitimi verilmesine karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:24:00 - 2021-12-07 14:30:33
Sicili bozuk ve bölücü ÇYDD’yi hoplatan karar

Yedi yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şurası'nın genel kuruluna, oy çokluğuyla kabul edilen okul öncesinde din, ahlak ve değerler eğitimi verilmesi önerisi büyük beğeni aldı.

Ancak verilen öneri, laikçi kesimleri rahatsız etti. "Eğitimde fırsat eşitliği" edebiyatı yapıp aklınca Müslüman çocuklarını dışlayan Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi kemalist güruhlar, din eğitimini duyunca titremeye başladı.

ÇYDD'den yapılan açıklamada, isteyen velilerin çocuklarına din ve edep eğitimi verilmesine karşı çıkıldı.

Açıklamada, "Bu kararın uygulanması okulönceği eğitim çağındaki çocuklarımız için çok ciddi tehdit ve tehlikeler barındıracaktır. Evrensel çıcuk haklarına, hukuka ve bilime aykırı, Mili Eğitim Şurası'nın tarihsel önemin ve değerine de uymayan çağdışı bu kararı kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Baknalığı'nın yıol yakındken bu büyük yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. 32 yıldır yaptığımız gibi büyük ATatükr'ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çağdaş eğitimle ulaşmak için laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya devam edeceğiz." safsatasına yer verildi.

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Yorumlar

ümitt

Seçmeli din eğitimine ve ahlak derslerine karşı çıkan ÇYDD kapatılmalı malları müsadere edilmelidir, milletin isteği budur
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