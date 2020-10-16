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Ekonomi Sicil affı var mı? Sicil affı gelecek mi?
Ekonomi

Sicil affı var mı? Sicil affı gelecek mi?

Sicil affı olacak mı? Sicil aff çıkacak mı? Sorusuları AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un vergi ve SGK borç yapılandırmasın ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:29:00 - 2020-10-16 15:30:56
Sicil affı var mı? Sicil affı gelecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" ifadesini kullandı.

Sicil affı nedir?

Sicil affı, geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu borçlanma sebebiyle kredi çekemeyen kişileri kara listeden çıkartacak, sicilleri temizlenen vatandaşlar ve esnaflar kredi çekebilecek.

 

 

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