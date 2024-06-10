Sıcaktan uçamayan martının imdadına esnaf koştu

Edirne Saraçlar Caddesi esnafı, sıcak hava dolayısı ile uçamayan yavru martıya önce çatıya kap içerinde su koydular. Sıcaktan hareket edemeyen martı için bu sefer de su atarak ıslatmaya çalışan esnaf, başarılı olamayınca da ellerinde 5 litrelik su kapları ile merdiven ile su vermeye çalıştılar.

"Sıcaktan etkilendi"

Cadde esnafından Metin Barmanbay, canlılar kadar kuşların da sıcak havadan etkilendiğini, bu sebepten dolayı uçamadığın belirtti. Barmanbay, "Hava çok sıcak, martı susadığı için havalanamıyor. Elimizden geldiği kadar ile yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

İki saatlik uğraşı sonrası yavru martı annesine ulaştırıldı

Cadde esnafının merdivenler ile aşağıya indirdiği yavru martı caddede dolaşmaya başlayınca başka bir esnaf tarafından tekrardan çatıya atılan martı, annesi ve diğer martılar tarafından alınarak uçuruldu.