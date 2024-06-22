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Yaşam Sıcaktan etkilenen kaplumbağa böyle hayata tutundu
Yaşam

Sıcaktan etkilenen kaplumbağa böyle hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2024-06-22 18:09:00 -

Osmaniye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor. Sıcaktan etkilenen bir kaplumbağanın yaşama tutunduğu anlar görüntülendi.

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde hareketsiz halde bir yavru kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, önce hortumla su içirdi, ardından kaplumbağanın üzerine su tutarak serinlemesini sağladı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek yaplaşan vatandaş büyük takdir topladı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ise görüntüleri, “Osmaniye'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan sıcaktan bunalan yavru kaplumbağa önce susuzluğunu giderdi, sonra banyo keyfine devam etti” notu ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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