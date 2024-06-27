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Yerel Sıcaktan bunalan vatandaş bakın çareyi nasıl buldu!
Yerel

Sıcaktan bunalan vatandaş bakın çareyi nasıl buldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 18:57:00 -
Sıcaktan bunalan vatandaş bakın çareyi nasıl buldu!

Bilecik'te sıcaktan bunalan bir vatandaş çözümü parkta uyumakta buldu.

Bilecik hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında değişirken insanlar akşamüstü kendilerini serin olan parklara atıyorlar. Kent merkezinde bulunan günde binlerce kişinin yemek ve çay içtiği Atatürk Parkı'na akşamüstü gelen ve sıcaktan bunalan bir vatandaşlar ayağındaki terlikleri çıkararak bir sandalye üzerinde uyudu. Bu durum çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile geçilirken, şahsın mışıl mışıl uyuduğu görüldü.

Müşteriler şahsın 2-3 günde bir gelerek parkta uyuduğu anlatırken, görevlilerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istediler.

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