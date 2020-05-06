Sıcaklık yükseldi karavan gözde oldu

Buğra Kardan

Fiyatları 40 bin liradan başlayan, 700 bin liraya varan bu araçlara talep yağacak.

Dünyayı tehdit eden, Türkiye’yi de alarma geçiren yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) ötürü yerli ve yabancı turistlerin büyük oteller ile moteller yerine karavanlarda konaklamayı tercih edecekleri öngörülüyor. Yaz sezonunun başlaması ve seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte bu araçlara rağbetin artacağı tahmin ediliyor.

İlgi birden arttı

Bünyelerinde oturma grubu, yatak odası, yemek masası, sandalye, gardırop, dolap, mutfak, derin dondurucu, mini fırın, gazlı ocak, bulaşık makinesi, duş, lavabo, tuvalet, su deposu, yat hidrofor ve LED aydınlatma armatürlerini bulunduran karavanların alıcısı çok. Zira fiyatlar makul.

Şu anda sıfır motokaravanlar 400 bin lira ila 700 bin liraya, çekme karavanlar 100 bin lira ila 180 bin liraya mâl oluyor. İkinci eller ise daha ekonomik. 2017, 2018 ve 2019 model motokaravanlar 120 bin lira ila 300 bin liradan, çekme karavanlar 40 bin lira ila 100 bin liradan fiyatlanıyor.

Kiralayanların sayısı artıyor

Bu arada karavan kiralama yoluna giden tatilcilerin adedi giderek artıyor. Çünkü kira bedelleri gayet uygun. Nitekim e-ticaret platformlarına girip fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapıp günlük 100-120 liraya, haftalık 600-700 liraya, aylık 2-3 bin liraya mini karavan bulmak mümkün.

Yaz sezonu için umutlu olan karavan üreticileri ve satıcıları, Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından siparişlere yetişmekte güçlük çekebileceklerini dile getirerek, “Büyük otellerin açılmayacağı, açılanların da sınırlı sayıda müşteri alacaklarını duyuyoruz. Böyle bir dönemde ailesiyle tatile çıkma planları yapanlar, kuşkusuz karavan alacak veya kiralayacaklar” diyor.

“ÖTV oranı düşürülmeli”

Vergi oranlarının tartışmalara neden olduğunu da belirten aynı üreticiler ve satıcılar, “5 yaşını doldurmamış karavanlar için belirlenen ÖTV oranı yüzde 160. Bu oran aşağı çekilmeli. Çekilmeli ki gelirimiz artsın, kâr edebilelim. Ayrıca ÖTV duvarının 6 yaşını aşmış taşıtları öne çıkardığı, yeni modelleri geri planda bıraktığı unutulmamalı” ifadelerini kullanıyor.

Kamp alanları sınırlı

Türkiye’de karavan kullanım oranı Avrupa ülkelerinin altında. Motokaravan ile çekme karavan daha çok 24-45 yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Karavancılar için en büyük sorun ise kamp alanlarının sınırlı olması. Bu konuda önümüzdeki aylarda önemli adımlar atılması bekleniyor. Karavan sahipleri de, turizmciler de kamp alanlarının adedinin arttırılmasının ekonomiye olumlu katkı sunacağı görüşünde. Karavancıların tatil destinasyonlarının başında Karadeniz illeri yer alıyor. Bu illeri Akdeniz ve Ege şehirleri takip ediyor. Karavanlı konaklamalar Ordu, Giresun, Antalya ve İzmir bölgelerinde yoğunlaşıyor.