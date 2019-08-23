Sıcaklık 40 dereceye çıkacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı en son hava durumu tahminlerine göre pazar günü yağış ülkenin büyük bir kısmını terk edecek.23 Ağustos 2019 Cuma 08:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek. İşte, MGM'den alınan en son hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
23 AĞUSTOS HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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