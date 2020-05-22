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Sıcaklardan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Adana’da sıcaklardan ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:32:13 -
Sıcaklardan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Adana’da sıcaklardan ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.


Doğal manzarası, temiz havası ve serinliği ile dinlenme alanı olan Aladağ, Horzum yaylası, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’ye doğru yola çıkan vatandaşlara güvenlik güçleri kontroller sırasında, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Hafta sonu yasak olacağı için Cuma gününden yaylaya gittiklerini dile getiren vatandaşlar, jandarma ve polis noktalarında gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

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