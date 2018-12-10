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Sıcak su içmenin bilinmeyen faydaları

Her gün düzenli olarak yeterli miktarda su içmek sağlık açısından çok önemlidir. Ancak soğuk su yerine sıcak su içmenin çok daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte sıcak su içmenin faydaları yazının devamında…

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:36
Sıcak su içmenin bilinmeyen faydaları

KİLO VERME

Sıcak su, kilo vermenizi sağlamak ama kilo verme sürecinde size yardımcı olur. Sıcak su, sabah aç karnına limonla tüketilirse, metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla kalori yakılmasına neden olur. Ayrıca, sıcak su içmek mideyi temizler, iltihabı önler ve vücuttaki su fazlalığını temizler.

SİNÜS

Soğuk algınlığı gibi durumlarda sinüsleri rahatlatmak için sıcak su içmek çok etkilidir. Sıcak su, enfeksiyonların bazı semptomlarını hafifletir, soğuk algınlığı nedeniyle oluşan mukusun daha hızlı temizlenmesine yardımcı olur.

SİNDİRİM

Sıcak su, bağırsaktaki kan akışını hızlandırarak sindirime yardımcı olur. Sıcak su, midedeki yiyeceklerin daha kolay sindirebilir hale getirilmesini sağlar.

CİLT

Sıcak su, vücuttaki toksinlerin terleme yoluyla atılmasına yardımcı olur. Düzenli olarak limonlu sıcak su tüketildiğinde, tüketilen gıdaların asitliğini dengeler. Bu da cildinizin iyileşmesine etki eder.

AĞRI KESİCİ

Sıcak su, kan akışını hızlandırarak ağrıyı, eklem ağrılarını ve adet kramplarını, kasları gevşeterek hafifletir.

KAN DOLAŞIMI

Sıcak su içmek, kan dolaşımını ve kanın vücudun farklı bölgelerine uyguladığı etkinliği artırır. Bu da tansiyon seviyesini dengeler, kalp hastalıkları riskini azaltır.

KABIZLIK

Sabah ılık su içmek bağırsak hareketini iyileştirir ve kabızlığı azaltır.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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