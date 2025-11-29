  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Savaşın ortasında şok: Zelenskiy’nin sağ kolu Yermak istifa etti

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu
Dünya Sıcak saatler! Petrol boru hattına İHA saldırısı
Dünya

Sıcak saatler! Petrol boru hattına İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sıcak saatler! Petrol boru hattına İHA saldırısı

Kazakistan Enerji Bakanlığı, yurt dışına ihraç edilen Kazak petrolünün büyük bir miktarının taşındığı Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 06:06'da Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk liman bölgesindeki altyapı tesislerine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu CPC'nin VPU-2 gemisinin dış bağlama düzeneğinde ciddi hasar meydana geldiği ve tesisin hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

CPC'nin uluslararası bir enerji projesi olduğu ve tesislerine yönelik her türlü zorlayıcı müdahalenin küresel enerji güvenliği için doğrudan risk yarattığı aktarılan açıklamada, "Aynı zamanda bu durum Kazakistan da dahil olmak üzere konsorsiyum katılımcılarının ekonomik çıkarlarına önemli zararlar vermektedir. Bakanlığımız, tamamen sivil amaçlı kritik altyapı tesislerine yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olumsuz sonuçları en aza indirmek ve ülkenin büyük petrol sahalarındaki üretim oranlarını korumak amacıyla Enerji Bakanlığının petrolün alternatif güzergahlara yönlendirilmesini öngören bir planı acilen devreye soktuğu da bildirildi.

Kazak hükümetinin söz konusu durumu titizlikle takip ettiği de aktarıldı.

'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'
'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'

Dünya

'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'

ABD petrol stoklarında sürpriz artış! Ticari ham petrol yükseldi
ABD petrol stoklarında sürpriz artış! Ticari ham petrol yükseldi

Dünya

ABD petrol stoklarında sürpriz artış! Ticari ham petrol yükseldi

Brent petrolde son fiyatlar
Brent petrolde son fiyatlar

Ekonomi

Brent petrolde son fiyatlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23