Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu

Recep Yeşil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.. Erdoğan "İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

 

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.

Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.

Cezayir'le savunma sanayi alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 

İsrail'in saldırganlığı güvenlik sorunu

İsrail'in tahrikleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.

 

Gelinin noktada doğalgaz başta olmak üzere enerji tedarik güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yeni teknolojiler alanında da ortaklıkları değerlendirme kanaatindeyiz.

Kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Tebbun ile bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir alışverişinde bulunduk.

 

