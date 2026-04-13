Sıcak saatler! 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı

Dünya

Amerikan Wall Street Journal, sıcak gelişmeyi "ABD, İran ablukasını uygulamak için 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı" ifadeleriyle duyurdu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkili, söz konusu gemilerin görevlerine başladığını belirtti.

Haberde, ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukayı hayata geçirebilmek için ilgili görev yerlerine 15'ten fazla savaş gemisini konuşlandırdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

 

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

ABD ile İran arasında ikinci tur ihtimali
