Sıcak karşılama! D-8, Müslümanlar için atağa geçiyor

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki ülke liderlerinin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerden sonra iki ülke liderleri ortak basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Muhammed’e ‘Cumhuriyet Nişanı’ tevcih edildi.

3’lü mekanizma kurulacak

İkili basın toplantısında konuşan Erdoğan, D-8’in önemine vurgu yaparak, “Başta Filistin meselesi olmak üzere Myanmar ve değer birçok bölgelerde yaşanan acıları bitirmek için, İslam düşmanlığına karşı ortak çaba göstereceğiz. İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir” dedi.

Hakan Atilla bizim evladımız

Başkan Erdoğan, Hakan Atilla’nın yurda dönmesiyle ilgili de şunları söyledi: Erdoğan: “Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla’ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye’de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz’ dedik.”

Mahathir: hepimiz kardeşiz

Mahathir Muhammed’e Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince fahri doktora unvanı tevdi edildi. Törende konuşan Mahathir, “İslam’ı yanlış yorumlayanlar dini kullanarak insanları öldürüyor. Müslümanlar kardeştir. Kur’an-ı Kerim açıkça ‘Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmektir’ diyor fakat biz insanları ve kardeşlerimizi öldürüyoruz” dedi.