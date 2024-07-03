Sıcak havalarda herkes o hataya düşüyor! Canan Karatay uyardı: 'Bunu yapmayın! Müthiş bir vücut ısısı oluyor

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, sıcak çarpmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hepimizin vücudunda ısıyı dengeleyen bir termostat var. Bazı nedenlerle, dış etkenlerle bozulduğu zaman vücut ısısını dengeleyemiyor. Vücut ısımızın normali 37'dir. Vücut ısımız 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman 'sıcak çarpması' deriz. Güneş, sıcak çarpması nedenidir. Ama güneş olmadan da bu sıcak hava dalgaları geldiği zaman gölgede dahi olsak çarpabiliyor" ifadelerini kullanan uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:

"DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR!"

En önemli belirtilerden biri halsizlik. Vücut ısısının yükselmesi, 40 derecenin üzerine çıkması; baygınlıkların, şuur kaybının, bayılmanın, baş dönmesinin sebebidir. Bunu önlemek elimizde. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum: İnsan vücudunun termostatı iyi çalıştığı zaman vücut ısıyı dengeler."

CANAN KARATAY UYARDI: “GÖLGEDE ŞAPKA TAKMAYIN”

En çok etkilenenlerin yaşlı, genç ve çocuklar olduğunu belirten uzman isim sık yapılan bir hataya da değindi:

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“Yazın gölgedeyken şapka takmayın. Çünkü insan vücudu ısısını başından kaybeder. Ama güneşte çıktığımızda şapkamızı takacağız.”

Canan Karatay "Gölgede otururken dahi sıcak dalgası geldiği zaman hakikaten bayılma olabiliyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Vücut ısısının artmasının en önemli sebeplerinden biri de çok aşırı spor yapmak, fazla koşmak. Sinirsel ve çevresel nedenlerle de ısı yükselmekte. Özellikle rutubet olduğu zaman. 'Vücudumuzun termostatı var' demiştik ya. İşte bu vücut ısısının yükselmesini önleyen bir mekanizma. Bunu terleyerek yapıyor. Terlemek vücut ısısının biraz normale gelmesini sağlamak demektir."

SICAK HAVALARDA GİYDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN!

"Sıcak havalarda bol, açık renk, kısa kollu ve hafif şeyler giyeceğiz" diyen uzman isim, naylon ve polyesterden uzak durulması gerektiğini de sözlerine ekledi.