Sıcak havalarda et ve süt ürünleri nasıl muhafaza edilmeli?

Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzman Diyetisyen Hatice Sultan Macit, yaz aylarında nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında birçok kişinin kış döneminde aldığı kiloları bir an önce vermek için farklı yolları denediğine değinen Uzm. Dyt. Macit, “Şok diyetler ya da arkadaşınızın uyguladığı diyetler veya televizyondan duyduğunuz herhangi bir bilgiyi uygulayarak hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedefliyorsanız yanılıyorsunuz. Kişiye uygun olmayan beslenme programını uygulamak hem verdiğiniz kiloların kalıcı olmasını zorlaştırıyor hem de sağlık sorunlarına davet çıkarıyor” diye konuştu.

Yüksek tansiyon ve halsizlik gibi belirtiler artabilir

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücut ısımızın yükseldiğini ve metabolizmamızın bu yeni duruma uyum sağlama sürecine girdiğini söyleyen Uzm. Dyt. Macit, “Yaz aylarının gelişiyle birlikte yüksek tansiyon, halsizlik, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi sorunlar da artış göstermektedir. Bu nedenle sağlıklı beslenme her dönemde vazgeçilmez olmalıdır” şeklinde konuştu.

Uzm. Dyt. Macit, yaz aylarında sağlıklı beslenme adına dikkat etmemiz gereken durumları şöyle sıraladı:

Artan sıcaklıkla birlikte vücudumuzda fazla su ve mineral kaybı oluşur. Bu nedenle yaz aylarında günde 2 - 2,5 litre su tüketimine önem vermeliyiz. Vitamin ve mineral kaybı için de bol bol taze sebze, meyve ve süt ürünlerini her gün tüketmeliyiz.

Uzun yaz akşamları davetlerin, özel günlerin, dostlarla kurulan sofraların artması demektir. Bu nedenle öğün saatlerimize ve tüketim miktarına dikkat etmeliyiz. Abur cuburlarla, çerezlerle fazla ve gereksiz kalori alımından kaçınmalıyız.

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Yağlı ve şekerli ağır tatlılar kan şekerinde ani değişikliklere sebep olabileceği için tercihimizi sütlü tatlı ve yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmadan yana kullanmalıyız.

Yağlı kızartmalar, ağır hamur işleri yerine ızgara, haşlama türünde daha az yağlı pişirilen yemekleri tercih etmeliyiz.

Çay, kahve, gazlı içecekler gibi kafein içeriği yüksek içecekler yerine; süt, ayran, meyve suyu ve bitki çayları tercih etmeliyiz.

Artan sıcaklık et, süt, yumurta gibi besinlerin bozulma sürecini kısaltacaktır. Bu tür besinleri uygun şartlarda muhafaza etmeli ve son tüketim tarihlerine dikkat etmeliyiz.

Sağlıklı dondurma tarifi

Uzm. Dyt. Hatice Sultan Macit, evlerimizde hazırlayabileceğimiz sağlıklı dondurma tarifini şu bilgilerle paylaştı:

Malzemeler:

Çilek (İstediğiniz herhangi bir meyve)

2 tatlı kaşığı bal

1.5 su bardağı suyu süzülmüş yoğurt

Hazırlanışı:

İstediğiniz herhangi bir meyveyi küçük küçük dilimleyin ve buzluğa atın. İyice donduktan sonra içerisine bal ve yoğurdu ekleyin. Daha sonra rondodan geçirin. Dondurmanın kıvamına göre yoğurdu biraz daha ekleyebilirsiniz. Sonra hazırlamış olduğunuz dondurmayı dondurucuya atın. Servis ederken üzerine isteğe bağlı biraz fıstık ya da fındık ekleyebilirsiniz.