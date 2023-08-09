Sıcak havalarda çocuğunuzun sağlığı için bunlara dikkat!

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Taşkesen, sıcak havalarda çocukların sağlıklı kalması için anne babalara önerilerde bulundu.

Isı dengesizliklerine karşı önlem alın

Çocukluk çağında mevsimsel olarak farklı hastalıklar görülebilir. Bunun en önemli sebebi hastalık yapıcı mikroorganizmaların her mevsimde değişkenlik göstermesidir. Örneğin; kış mevsiminde etkili olan bakteriler veya virüsler daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili nezle, grip, boğaz, kulak ve akciğer enfeksiyonu gibi durumlara daha çok yol açar. Yaz mevsiminde ise görülen mikroorganizmalar ise daha çok ishal, kusma, bulantı, karın ağrısı, döküntü, cilt hastalıkları gibi durumlara sebep olabilmektedirler. Bundan dolayı mevsimler arası geçiş dönemlerinde ebeveynlerin alması gereken bir takım önlemler önerilir. Özellikle yaz mevsimlerinde klima karşısında gün geçirilmesi ve daha sonra güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıya çıkılması yetişkinlerde sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, gelişim evresinde olan çocukların sağlık durumunu daha ciddi tabloların oluşmasına neden olacaktır. Isı kontrolü bu evrede oldukça önemlidir.

Dış ortamlarda dikkat etmeniz gerekenler

Yaz mevsiminde havaların sıcaklığına bağlı olarak dış ortamlarda geçirilen süre giderek artar. Aynı zamanda dış ortamda yiyecek ve içecekler de aynı şekilde bu sıcak havada daha çabuk bozulur. Bu durum mikro organizma üremesi için uygun ortam oluşturur dolayısıyla özellikle dışarıdan alınan yiyecek ve içeceklere özellikle dikkat edilmelidir. Kapalı ve soğuk ortamda korunmayan besinlerden uzak durulmalıdır. Çocukların beslenmesine bu konuda oldukça dikkat edilmelidir. Beslenme biçiminin yanı sıra hijyenik olmayan havuzlara girilmemelidir. Böcek sinek ve benzeri canlılar da yaz mevsiminde çoğalma gösterir. Özellikle park, orman, piknik alanları gibi açık hava yerlerde çocuklar sineklik, koruyucu sprey, krem vb ile böcek ısırıklarından korunmalıdır. Aynı zamanda yazın güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş ışınlarının daha yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı ve gerekirse şapka, gözlük, güneş koruyucu krem kullanılmalıdır.

Tatil dönemi hastalıklardan korunmak için;

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tatile çıkma fikri çoğu zaman önlem almayan ebeveynler için kabusa dönüşebilir. Yeni çocuk sahibi olmuş anne ve babaların bu süreçte en çok merak ettiği konuların arasında ilk 6 ay tatile gidilip gidilmeyeceği konusu gelir. Çocuklar ile her yaş döneminde tatile gidilebilir. Ancak özellikle yenidoğan 3 aylık dönemde daha çok dikkat edilmesi gerekir. Çocuklu tatile çıkacak çiftler için valize eklenmesi gereken ürünlerin başında güneş kremi, gözlük ve şapka dışında basit ısırıklar ve güneş yanıkları için krem, ateş düşürücü, probiyotik türü ilaçlar gelmektedir.

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Özellikle güvenlik ve sağlık için ilk dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar;

Havuz ve denizde çocuklar gözlenmelidir,

Yüzme bilmeyen çocuklar için daha dikkatli olunmalıdır,

Kolluk ve can simidi kullanılmalıdır. Ayrıca her çocuğun yüzme eğitimi almaları önemlidir

Beslenme konusunda daha fazla sıvı tüketilmesi gerekir

Bu mevsimde özellikle mevsime özgü sebze ve meyvelerin tüketimi önemlidir

Yaz mevsimi için özel olarak alınması önerilen bir vitamin yoktur.

Tatil dönemi olduğu için beslenme düzeni bozulabilir. Abur cubur hazır ve paketlenmiş yiyecek- içecek tüketimini sınırlamaya dikkat edilmelidir.