Sıcak hava esnafın yüzünü güldürdü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, klima ve vantilatör satışlarında da ciddi manada artış yaşandı. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar satıcı firmaların kapısını çalarken, klima montajı için ise en az 2 hafta beklemek zorunda kalıyor. Bu süre zaman zaman klima montaj ustalarının yoğunluğuna göre 20 gün veya 1 ayı bile bulabiliyor.

Fiyatlar iki katı

Klima satıcıları, bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla oranla satışların bir kat arttığını söyledi. Klima ve vantilatörlere olan talep artınca, fiyatlar da yine geçen seneye oranla iki katına çıktı. 9.000'lik klima 20 bin TL, 12.000'lik 25 bin TL, 18.000'lik de 35 bin TL civarında seyrederken, 24.000'lik klimalar ise 40 bin TL ve üzerinde fiyatlandırılıyor.

"En büyük handikap malın satılması değil, servisin süre vermesi"

İzmir'de iş yeri bulunan klima satıcısı Feridun Özkan, ellerinde klima kalmadığını ve yoğunluk yaşandığını söyledi. Montajla ilgili sorun olduğunu ifade eden Özkan, “Ürün çeşitliliğimiz azaldı. En büyük handikap malın satılması değil, servisin süre vermesi; yani müşterimiz bugün talepte bulunursa en erken 1 hafta-15 gün arasında gün vererek montaj yaptırabiliyoruz. Geçen seneye göre bu sene daha çok artış yaşanıyor. Klima montajıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlar da geçen seneye göre bire bir arttı” dedi.

Klima alacaklara önerilerde bulunan Feridun Özkan, inverter ve doğa dostu klimaların daha çok satıldığını ve revaçta olduğunu dile getirdi. Klima satın aldıktan sonra 15 gün beklediğini ifade eden Nasır Yaşar da, bu yıl yaşanan sıcaklığın diğer yıllara göre daha fazla olduğunu ve klimaların bile fayda etmediğini savundu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO