Sıcak gelişme! Pakistan Hintli pilotu serbest bırakıyor Düşürülen Hindistan uçağının esir alınan pilotunun, Cuma günü barış jesti olarak serbest bırakılacağı bildirildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, savaş esiri olarak ele geçirilen Hintli pilotun, Cuma günü barış jesti olarak serbest bırakılacağını açıkladı. Ayrıntılar gelecek...

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