Sıcak gelişme! Pakistan Hintli pilotu serbest bırakıyor
Düşürülen Hindistan uçağının esir alınan pilotunun, Cuma günü barış jesti olarak serbest bırakılacağı bildirildi.
28 Şubat 2019 Perşembe 14:25
Pakistan Başbakanı İmran Han, savaş esiri olarak ele geçirilen Hintli pilotun, Cuma günü barış jesti olarak serbest bırakılacağını açıkladı.
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