Sıcak gelişme! İki kişi hastanelik oldu: Feci kaza, güvenlik ekipleri sahada, ilk müdahale yapıldı

Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında yaşanan feci çarpışmada, M.C. idaresindeki 41 BAC 933 plakalı araç ile H.K. yönetimindeki 59 AAG 130 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü M.C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cevdet S. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar, acil tıbbi müdahale için en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazanın bildirilmesinin hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye taşınırken, güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çarpışan araçlarda ağır hasar meydana gelirken, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.