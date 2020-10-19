Sıcak gelişme! Ersin Tatar'a teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Lefkoşa'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerleşkesinde düzenlenen törende, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik'ten mazbatasını teslim aldı.

Törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve pandemi koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkür etti.

Ersin Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 sene sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Bazı bakan ve milletvekilleri de tören sırasında hazır bulundu.

Tatar: Görevimi en iyi şekilde yapacağım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Önemli olan KKTC'nin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve esenliği için çalışmalar yürütmektir. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde, bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha halkıma gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ant içecek

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde ant içerek göreve başlayacak.