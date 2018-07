Sıcak gelişme! Başbakanlık kazanın nedenini açıkladı!

Başbakanlık açıklamasında, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile gerçekleştiğini belirtti. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli sağanak, Tekirdağ-Şarköy karayolunun Karıştıran mevkisinde ulaşımda bir süre aksamalara yol açtı.

BAŞBAKANLIK: DRAY OLMASI SONUCU

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.

Son dakika: Başbakanlık Çorludaki kazanın nedenini açıkladı

Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."



DRAY NE DEMEK: Trenin rayla temasının ortadan kalkmasına denir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının koordineli bir şekilde çalışmalar başlattığının belirtildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtilerek şunlara yer verildi:

“Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

TEKİRDAĞ'DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli yağış sonrasında Tekirdağ-Şarköy karayolunun Karıştıran mevkisinde mazgalların tıkanması sonucu su birikintisi oluştu.

Küçük araçların geçmekte zorlandığı su birikintisi nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 30 dakika aksadı.

Malkara Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, trafik akışını sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin yolda çalışma yaparak suyu boşaltması sonrasında karayolunda trafik normale döndü.