Sıcak çorba, sıcak çayda kanser riski

Çiğnemeden yuttuğumuz lokmanın boğazımıza takıldığında verdiği rahatsızlığı hepimiz biliriz.

Hızlı yemek yeme alışkanlığı olanların başına sık gelir. Hızlı yemek dışında bazı basit rahatsızlıklar da boğazda takılma hissine sebep olur ama birkaç tanesi özellikle önemlidir.



Lokmaları yutarken boğazınızda takıldığını hissediyorsanız..

İyi çiğnememiş veya atasözünde olduğu gibi “büyük lokma yutmuş” olabilirsiniz. Bir seferlik istisnai durumlar hepimizin başına gelebilir. Boğazınızda veya göğsünüzde hissettiğiniz rahatsızlık tekrarlamaz veya bir iki gün içinde kendiliğinden geçerse dert etmeyin.

Anksiyete veya sinir sistemi gerginliği, yemekler boğazda takılıyormuş veya diziliyormuş gibi bir duygu verebilir.

Yaşlı insanlarda yemek borusu kaslarının gücünü kaybetmesine bağlı olarak yiyeceklerin aşağı inmesi güçleşebilir. Teşhis için endoskopi yaptırmak gerekir.

Reflü hastalığında yemek borusuna çıkan mide asidi yüzey dokunun tahrişine sebep olarak lokmalar takılıyormuş hissi verebilir. Normalde yemek borusu ile midenin arasındaki büzük midenin asidinin yukarı yemek borusuna kaçmasını engeller. Bu rahatsızlığı olan her on hastadan birinde sonradan yemek borusu kanseri ortaya çıkar. Adı Barret’s Özefagusu olan illetin hastalarının yılda bir endoskopi ile incelenmesi ve kanserleşmenin fark edilmesi halinde ameliyatla hastalıklı bölgenin çıkarılması gerekir.

Yemek borusu kanserleri geçişin yarısını tıkamadıkça şikayete yol açmaz. Bu yüzden %90’ı geç teşhis edilir. Hastalar ilk önce et, ekmek gibi katı yiyeceklerdeki takılmayı fark ederler. Bazı hastalar şikayetlerini önemseyip hemen doktora giderken bazıları daha yumuşak yiyeceklere geçerek vakit kaybederler.

Takılma hissiyle birlikte zayıflama olması çok önemlidir.

Hastaların bir kısmında sırtta, iki kürek kemiği arasında veya göğüste iman tahtası altında ağrı görülebilir. Hıçkırık veya kan kusma gibi şikayetler ancak ileri dönemlerde ortaya çıkar.



Yemek borusu kanseri dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde- en hızlı artan kanser türlerinden biridir.

Daha çok 50 yaş üzerinde görülürse de gençleri de etkileyebilir. Bir özelliği de görülme sıklığının ülkeden ülkeye oldukça değişken olmasıdır; örneğin İngiltere’de çok nadir görülmesine karşın Ortadoğu, Uzakdoğu ülkeleri ve Çin’de hele Amerika'da oldukça sık görülür. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelere kıyasla daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Yuttuğumuz lokmalarda takılma hissine sebep olan akalazya, skleroderma, yemek borusu divertikülü gibi birkaç rahatsızlık daha vardır. Endoskopi yapmadan kesin teşhis koymak mümkün değildir. Ucunda ışık olan fiberoptik bir boru ağızdan yemek borusuna sokularak yemek borusu ve mide dikkatlice incelenir.

YEMEK BORUSU KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN

Sigara içmeyin.

Alkol kullanmayın

Çay, çorba gibi sıcak içeceklerin yemek borusu kanserini 3 kat artırdığı bildirilmiştir. Bu yüzden aşırı sıcak yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durun.

Ülkemizde; Erzurum, Van gibi çayın sıcak ve çok içildiği yörelerde yemek borusu kanserinin oranının yüksek olduğu gösterilmiştir. Sıcak çayın yemek borusunda yaptığı yanık ve iyileşmelerin kansere sebep olduğu düşünülmektedir.

Reflünüz varsa tedavi olun.

Ailenizde yemek borusu kanseri varsa yıllık kontrolleri ihmal etmeyin.

Şişmanlarda yemek borusu kanseri riski artıyor, normal kilonuza inin.

Bilmemiz gereken şey şudur: Yutulan lokmanın boğazda takılması hissi önemli bir şikayettir. Sebep ne olursa olsun takılma hissinin birkaç gün devam etmesi halinde mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Basit bir röntgen filmi veya endoskopi işlemi ile sorunun sebebi bulunabilir.