Sıcak çikolata tarifi, nasıl yapılır?
Evde kolay sıcak çikolata tarifi
Sıcak çikolata 7'den 70'e herkes severek içer. İşte kolay tarifi...
Sıcak çikolata malzemeleri
- 2 su bardağı tam yağlı ya da % 2 yağlı süt
- 2 yemek kaşığı şekersiz kakao
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1/4 fincan bitter çikolata parçaları
Sıcak çikolata nasıl yapılır?
Küçük bir tencereye süt, kakao ve şeker koyun. Orta / orta-düşük ateşte ısıtın, ısınana kadar sık sık çırpın. Fakat kaynatmayın. Çikolata parçalarını ekleyin ve çikolata parçaları eriyene ve eşit şekilde süte dağılıncaya kadar sürekli çırpın. Sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.