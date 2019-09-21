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Sıcak anlar! Türk ve ABD helikopterleri havalandı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopterler, Suriye'de 6. ortak devriye görevini gerçekleştiriyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
Sıcak anlar! Türk ve ABD helikopterleri havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
  1. Şanlıurfa
  2. Türkiye
  3. Amerika Birleşik Devletleri
  4. 6. ortak devriye

YORUM YAZ

  • lütfilütfi21 dk önce
    Helal sana dostum Trump.
  • ArslanbeyArslanbey53 dk önce
    Evet 6.hava devriyesi .Adı ústúnde hava devriyesi bize havanızı atın gerisi bizim işimiz karışmayın diyorlar. Oyalıyor , oyalıyor ve oyalıyacaklar.Suriye Haçlı kuşatmasında ABD sınırımızda bize sınır çiziyor. Bugūn ihtiyacımız olan şey Selahattin Eyyūbiler,Alparslanlar , Mustafa Kemal'ler hani bunların onda biri kadar cesareti din vatan sevgisi olan varsa nerde ve neyi bekliyoruz.
  • hasohaso54 dk önce
    Türkiye açısından utanç bir durum.Zeka özürlü bir ülke gibi davranıyoruz.

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