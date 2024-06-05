Sıcağın etkisiyle koptu! İşte patlama anı

Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay’da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Sıcaklığın etkisiyle Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşmenin etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama yaşandı. Vatandaşları tedirgin eden patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Rıdvan Kurt (37), "Olay sırasında ben ve personellerim içeride oturuyorduk, elektrik tesisatımızı yeni yaptırmıştık. Biz kendi ana şalterimiz yandı, patladı diye düşündük; şalterleri kapatıp dışarı çıktık. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin koptuğunu gördüm, hatta patlayan elektrik kablolarının üstünden geçen araçlar oldu. Ben de kendi imkanlarımla dubaları ve çöp konteynerlerini falan kablonun etrafına koydum bildiğim kadar bir önlem aldım. Sonra polisleri ve elektrik arıza hattını aradım" ifadelerini kullandı.

Elektrik tellerinin aniden yaşanan patlamayla alev aldığını belirten Hasan Ozan Özyalçın (33), "Bir anda düştü zaten ve her yere ciddi anlamda böyle bir elektrik dalgalanmaları gerçekleşti ve alev aldı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.