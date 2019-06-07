Sıcacık havalara uygun bir tarif: Unsuz mücver Sıcak yaz günlerine uygun bir tarif mi arıyorsunuz? İşte, hem lezzetli hem de hafif şahane bir yemek tarifi… Bundan sonra unsuz mücver ailenizin favorisi olacak.

Havalar iyiden iyiye ısındı. Hal böyle olunca da yeme içme alışkanlıkları değişmeye başladı. Sıcağın etkisiyle daha çok hafif yiyecekler tercih edilir oldu. İşte buz gibi yoğurtla ikram edebileceğiniz unsuz mücver tarifi... Unsuz mücver tarifi Malzemeler: 2 adet yumurta

2 adet kabak

Yarım su bardağı beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1-2 dal taze soğan

2 yemek kaşığı keten tohumu

Baharat

Tuz İşe kabakları soyup rendeleyip başlıyoruz. Rendelenen kabakların suyunu güzelce elimizle sıkıyoruz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Ardından yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımı boşaltıyoruz. 200 derecelik fırında kabakların üzeri kızara kadar pişiriyoruz. Servis aşamasında tabağınızı yoğurt ve taze nane ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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