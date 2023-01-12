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Teknoloji Siber yeteneklerin büyük mücadelesi TEKNOFEST Hack Masters’da
Teknoloji

Siber yeteneklerin büyük mücadelesi TEKNOFEST Hack Masters’da

Dünya çapında olağanüstü bir yarışma olan Hack Masters TEKNOFEST’te siber yetenekleri bir araya getirecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:52:00 -
Siber yeteneklerin büyük mücadelesi TEKNOFEST Hack Masters’da

T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada hackerlar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla sınırları zorlayacak. Son başvuruların 28 Şubat 2023 tarihine kadar yapılacağı Hack Masters zorlu mücadelelere sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack Masters için başvurular başladı.

Siber yeteneğine güvenen herkesin bireysel olarak başvuru yapabileceği Hack Masters’da birinciye 100.000 TL, ikinciye 80.000 TL ve üçüncüye ise 60.000 TL ödül verilecek. Üç aşamalı olarak planlanan yarışmada son başvuru tarihi olan 28 Şubat sonrasında 1-31 Mart tarihleri arasında eleme gerçekleştirilecek.

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