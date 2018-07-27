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Siber talimhane hamlesi

BTK, Türkiye’nin dört bir yanından dijital alanda yetenekli gençleri, siber güvenlik operasyonlarında görev almak üzere kamuya kazandırmaya hazırlanıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:55
Siber talimhane hamlesi

BTK, “Siber Talimhane” adıyla yeni bir birim açacak. Her ay burada denemeye alınacak 50 gençten seçilenler, kamu kurumlarının siber ofislerinde görevlendirilecek. BTK, internet, program ve yazılım alanında deneyimli gençlerin bilgilerini sınayabilecekleri Siber Talimhane adında yeni bir birim kurmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre BTK’nın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğü ve kurulumu son aşamaya gelen Siber Siber Talimhane’ye lise ve üniversitenin yanı sıra mezun gençler de başvuru yapabilecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:55
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