  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siber Suçlarla Mücadele
Yerel

Siber Suçlarla Mücadele

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:19:00 -
Siber Suçlarla Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 7-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilir. KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte lise mezu..
İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım
Dünya

İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım

İran Afganistan'ın istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay