Siber saldırıların yarısından çoğu tek ülkeden!

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft tarafından yayımlanan yeni bir raporda, olimpiyatlardan seçimlere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarından üniversitelere kadar pek çok alanı kapsayan bütün ülkelerin hassas bilgilerini hedef alan siber saldırılarının yarısından fazlasının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı bildirildi.

ABD’li teknoloji şirketi, son iki senede müşterileri için ulus devlet korsanlığı girişimleri hususunda, 13 bin ikaz yayımladığını bildirdi. Raporda Temmuz 2019 ile Haziran 2020 arasındaki siber saldırganların pek çok siyasi ve toplumsal olguyu hedeflediği ve saldırıların yüzde 52’sinden Rus korsanların sorumlu olduğu belirtildi.

Bununla beraber saldırıların dörtte birinin İran, yüzde 12’sinin Çin ve geri kalanın Kuzey Kore ve öteki ülkelerden geldiği ifade edildi.

Doping kuruluşlarına saldırı yapıldı

ABD'li şirket Microsoft'a göre, Rus bilgisayar korsanları, kar amacı gütmeyen kurumları, profesyonel hizmetleri ve yüksek öğrenim kuruluşlarının beraberinde pek çok ülkedeki seçimleri ve siyasi kuruluşları da hedef aldı.

Diğer taraftan, raporda Kremlin bağlantılı bilgisayar korsanlarının Rus sporculara dönük doping soruşturmaları sırasında üç kıtadaki 16 spor ve doping ile mücadele kuruluşunu da hacklemeye çalıştığı belirtildi.

Siber korsanlar devamlı kendilerini geliştiriyor

ABD'li şirketin başkan yardımcısı Tom Burt konu ile ilgili açıklama yaptı.

Burt, açıklamasında, ulus-devlet saldırganlarının devamlı kendilerini geliştirdiğini, yeni yöntemler denediğini gördüklerini belirtti.

Bugünkü hali ile bilgisayar korsanlarının kaynakları kararlı olarak zorladıkları ve çok hızlı davrandıkları için başarılı olabildiğine dikkat çekildi.

Burt, yabancı siber korsanların son haftalarda ABD siyasetine ilişkin kuruluşları hedef almaya devam ettiğini bildirdi.

ABD seçimlerinin saldırı faaliyetlerini fazlalaştırması bekleniyor

Tom Burt'a göre İranlı hackerlar da son altı ayda saldırılarının hacmini fazlalaştırdı.

Raporda, sadece 2019 yılının Ağustos ayında İranlı hackerların ABD başkanlık seçimleri ile ilgili 241 Microsoft hesabına, mevcut ve eski Amerikalı yetkililere, politika muhabirlerine ve yurtdışında yaşayan tanınmış İranlılara saldırdığı bildirildi. Bu saldırılardan sadece dördü başarılı olsa da, Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yaklaştıkça bir faaliyet artışı bekliyor.

Bunun yanı sıra Çin merkezli bilgisayar korsanları da yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine ilişkin kuruluşlar hakkında istihbarat toplamaya çalıştı.

"Çinli hackerlar tıbbi araştırmalarla ilgili saldırılarda aktif rol aldı"

Burt, Çinli bilgisayar korsanlarnın tıbbi araştırmalara ilişkin siber saldırılarda da aktif rol aldığını belirtti.

ABD ve Asya'daki tıbbi araştırma kurumlarını hacklemeye yönelik çok sayıda saldırı girişimi arasında, Mart ayında bir koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinde çalışan ve adı açıklanmayan Amerikan üniversitesi de bulunuyor.

Her ülke en az bir koronavirüs temalı saldırıya uğradı

Diğer yandan, Çin aynı zamanda koronavirüs sebebi ile yapılan saldırıların da kurbanı oldu.

Microsoft’un raporunda, Çin'in, ABD ve Rusya'nın en çok etkilenenler olduğunu, fakat dünyadaki her ülkenin en az bir koronavirüs temalı saldırı gördüğünü ve salgından etkilenen ülkelerdeki başarılı saldırıların hacminin korku ve bilgi alma arzusu nedeni ile büyüdüğü belirtildi.

Hastaneler ve diğer kuruluşların ise sistemleri fidye yazılımları ile saldırıya maruz kaldı.

Burt, fidye yazılımının siber suçlarda "en hızlı büyüyen" ve "en sorunlu" tehdit olduğunu belirtti.