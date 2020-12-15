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Dünya Siber saldırılardan yara alan ABD önlem aldı
Dünya

Siber saldırılardan yara alan ABD önlem aldı

ABD'de Ticaret, Hazine, ve İç Güvenlik bakanlıklarına yapılan siber saldırıların ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yeni önlemler aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:25:00 -
Siber saldırılardan yara alan ABD önlem aldı

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada, "26 Temmuz 2016'da imzalanan Başkanlık Politikası Yönergesine uygun olarak son dönemde yaşanan ciddi siber güvenlik olaylarıyla mücadele için ABD hükümetinde ortak bir çaba sağlamak için Siber Birleşik Koordinasyon Grubu kurduk." bilgisini paylaştı.

Söz konusu grubun, siber saldırıları tespit, azaltma, çözme ve yanıt verme konusunda kapsamlı ve sürekli koordinasyon imkanı sunduğunun altını çizen Ullyot, "Yüksek düzeyde eğitim almış ve deneyimli profesyoneller bu konu üzerinde özenle çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Hafta sonu ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuştu. Söz konusu saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğu iddia edilmişti.

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