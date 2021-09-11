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Teknoloji

Siber saldırı grubu yeniden faaliyete geçti!

Rusya merkezli fidye yazılımı saldırı grubu REvil'in, çalınan verilerin yayınlanması ve talep edilen fidyelerin ödenmesi için kullandıkları sitelerin aktif olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 23:59:00 -
Siber saldırı grubu yeniden faaliyete geçti!

Rusya merkezli fidye yazılım saldırı grubu REvil, iki aylık aranın ardından yeniden aktif hale geldi.

The Hacker News sitesinde yer alan habere göre fidye yazılım grubu, 4 Temmuz 2021 tarihinde Kaseya’ya düzenlediği büyük saldırıdan sonra yeraltına çekilmişti.

Sızdırılan verilerin yayınlanması için kullanılan Happy Blog isimli site ve talep edilen fidyelerin ödenmesi için kullanılan sitenin iki ay aranın ardından yeniden online olduğu görüldü.

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