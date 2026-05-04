Siber polisten 'oltalama' çetelerine darbe: 24 ilde 127 tutuklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı, 127’si tutuklandı. 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

"Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."