  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in Karabük’te hastane yok yalanı! Araştırmayan Genel Başkan, Sorgulamayan Seçmen İran’dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgeye yaklaşması halinde ABD donanması hedef alınacak Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı! Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı. Özkan Yalım'ın kızından skandal talimat: Muhasebeci konuştu, plan bozuldu: "Beni ateşe atacaktınız, telefonları vermedim" ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç” Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları Sanchez’in uçak kabusu bitmiyor Arıza mı, mesaj mı? Ankara’ya zorunlu iniş yaptı İsrail’in küresel casusluk ağı deşifre oldu: 15 binin üzerinde telefon takipte 4 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Siber polisten 'oltalama' çetelerine darbe: 24 ilde 127 tutuklama!
Gündem

Siber polisten 'oltalama' çetelerine darbe: 24 ilde 127 tutuklama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde siber dünyanın karanlık yüzüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. 24 il merkezli yürütülen çalışmalarda; çocuk müstehcenliğinden yasa dışı bahise, pos tefeciliğinden oltalama (phishing) yöntemli dolandırıcılığa kadar pek çok suç odağına baskın yapıldı.

24 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı, 127’si tutuklandı. 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Bakanlık, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken operasyonda emeği geçenler tebrik edildi.

"Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

 

Maden işçilerine müjde! İşçinin alın teri kurumadan alacağı ödenecek! Bakanlıktan holdinge son uyarı
Maden işçilerine müjde! İşçinin alın teri kurumadan alacağı ödenecek! Bakanlıktan holdinge son uyarı

Gündem

Maden işçilerine müjde! İşçinin alın teri kurumadan alacağı ödenecek! Bakanlıktan holdinge son uyarı

Eylem yapan madencilerle ilgili umutlandıran gelişme! Maden İşçileri ile işverenler ve bakanlık temsilcileri görüşmeye başladı!
Eylem yapan madencilerle ilgili umutlandıran gelişme! Maden İşçileri ile işverenler ve bakanlık temsilcileri görüşmeye başladı!

Gündem

Eylem yapan madencilerle ilgili umutlandıran gelişme! Maden İşçileri ile işverenler ve bakanlık temsilcileri görüşmeye başladı!

Bakanlıktan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan maden işçilerine ilişkin açıklama

Gündem

Bakanlıktan maden işçilerine ilişkin açıklama

Dev dalgalara karşı nefes kesen operasyon! Karaya oturan gemideki mürettebat Türk bayrağıyla karaya çıktı!
Dev dalgalara karşı nefes kesen operasyon! Karaya oturan gemideki mürettebat Türk bayrağıyla karaya çıktı!

Yerel

Dev dalgalara karşı nefes kesen operasyon! Karaya oturan gemideki mürettebat Türk bayrağıyla karaya çıktı!

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları

Gündem

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları

ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı "Özgürlük Projesi" Katliamın adı "İnsani Amaç"
ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç”

Gündem

ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"
Gündem

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"

Gazeteci Tamar Tanrıyar, son videosunda CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yönelik gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Tan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23