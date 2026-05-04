Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Öksürük, nefes darlığı ve kronik yorgunluk gibi belirtiler, evdeki bu gizli nemin habercisi olabilir. Yüksek nem sadece sağlığı değil, ev ekonomisini de olumsuz etkiler. Duvarlarda oluşan siyah küf lekeleri, kabaran boyalar ve mobilyaların arkasında biriken rutubet, evin yapısal bütünlüğüne zarar verir. Ayrıca, yavaş kuruyan çamaşırlarda hapsolan nem, giysilerde "rutubet kokusu" dediğimiz inatçı ve rahatsız edici bir kokunun oluşmasına neden olur.