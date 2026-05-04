Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!
Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Evde çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor...

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Dışarıda kurumayan çamaşırları odalara sermek, evdeki nem dengesini bozarak ciddi solunum yolu hastalıklarına ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pek çok kişi çamaşırlarını kurutmak için oda içindeki kurutmalıkları veya kalorifer peteklerini tercih ediyor.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Pratik bir çözüm gibi görünse de, ıslak çamaşırların kapalı ortamda kurutulması evin nem oranını 0'a kadar artırabiliyor. Bu durum, sadece konforunuzu bozmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Kapalı ortamda buharlaşan su, havada asılı kalan nem miktarını artırır. Bu nemli ortam, gözle görülmeyen küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının hızla üremesi için ideal bir zemin hazırlar.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Uzmanlar, özellikle "Aspergillus fumigatus" adı verilen mantar sporlarının, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya astım hastalarında ciddi akciğer enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Öksürük, nefes darlığı ve kronik yorgunluk gibi belirtiler, evdeki bu gizli nemin habercisi olabilir. Yüksek nem sadece sağlığı değil, ev ekonomisini de olumsuz etkiler. Duvarlarda oluşan siyah küf lekeleri, kabaran boyalar ve mobilyaların arkasında biriken rutubet, evin yapısal bütünlüğüne zarar verir. Ayrıca, yavaş kuruyan çamaşırlarda hapsolan nem, giysilerde "rutubet kokusu" dediğimiz inatçı ve rahatsız edici bir kokunun oluşmasına neden olur.

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Eğer kurutma makineniz yoksa ve çamaşırları içeride kurutmak zorundaysanız, şu önlemleri almalısınız:

Foto - Evdeki nem dengesi... Çamaşır kurutmak sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

Çamaşırları insanların en az vakit geçirdiği, tercihen kapısı kapalı bir odada kurutun. Kurutma işlemi sırasında odayı sık sık havalandırın. Çamaşırları kalorifer peteklerinin üzerine doğrudan sermekten kaçının; bu, nemin hızla havaya karışmasına neden olur.

