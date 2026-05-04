Katil Netanyahu'nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan'da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi
Dünya

Katil Netanyahu’nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan’da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi

Yeniakit Publisher
Yeniakit Haber Merkezi
Lübnan'da ateşkes sürerken kana doymayan katil Netanyahu’nun ordusu, güneydeki 4 beldeyi daha hedef listesine koydu. Binlerce masumun katili Netanyahu, ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerini boşaltma emri vererek yeni bir katliamın sinyalini verdi.

Lübnan ile varılan geçici ateşkesin süresi ABD tarafından uzatılırken, katil İsrail ordusu saldırılarına yeni halkalar ekliyor. İşgal güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa beldeleri için "tahliye" emri vererek açık saldırı tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 4 belde için daha halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Terör devleti İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa beldelerini hedef alacağını bildirdi

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Adraee'nın saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki alanların dışında yer alıyor.

Katil İsrail ordusu 30 Nisan'da da Lübnan'ın güneyindeki 23 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI VE ATEŞKES

Siyonist İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

Ateşkes diye FİLİSTİNDE LÜBNANDA İRANDA oyalıyorlar ATEŞKESİ . TERÖRİST İSRAİL ve ortağı Korsan ABD İHLAL ediyor .eksiklerini tamamlamak saldırmak için kullanıyor .İRANA SALDIRAN Basra körfezinin GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN ..BAHANE EDEREK ticari değerini düşürmek için yapılan komplo uygulamasıdır SALDIRANLAR TERÖRİST İSRAİL KORSAN ABD..Böylece Arap ülkeleri olan Katar Bahreyn Kuveyt Suudiarabistan Umman TERÖRİST İSRAİLİN VE KORSAN ABDNİN açmayı planladığı BENGORİON TİCARET YOLUNU FAALİYETE GEÇİRME PLANIDIR...BU AMAÇLA LÜBNAN SURİYE ÜRDÜNÜN AKDENİZ KIYISIDINDAKİ LİMANLARI ELE GEÇİRİP MISIR LİBYA TÜRKİYE CEZAYİRİ ETKSİZLEŞTİRMEK..HIRSIZ AÇGÖZLÜ BENCİL TECAVÜZCÜ KATİL SOYKIRIMCI TETÖRİST İSRAİL BUNUN İÇİN ABD VE AB HRİSTİYAN OLAN EVANJELİSTLERİ KULLANIYOR.:DAHA SONRA ARAP ÜLKELERİNİ KULLANARAK BÖYLECE BÜYÜK İSRAİL KURACAK TETÖR AĞINI GENİŞLETECEK DAHA ÇOK SALDIRACAK DAHA ÇOK ÖLDÜRECEK.. YAHUDİLER ÜSTÜN IRK DİĞER MİLLETLER GOİM YAHUDİNİN MALI KÖLESİ OLACAK. SUUDİARABİSTAN MISIR TÜRKİYE ÜRDÜN KATAR KUVEYT BAHREYN UMMAN CEZAYİR LİBYA LÜBNAN BİRLEŞEREK AKDENİZ KIZILDENİZ BASRA KÖRFRZİNDE TİCARETİ KARA DENİZ HAVAYOLLARI GELİŞTİRİLMELİ DÜNYA TİCARETİ YAHUDİLERE BIRAKILMAMALI. EĞER GERÇEKLEŞİRSE YAHUDİLER SAHİP ARAPLAR VE DİĞER MİLLETLER YAHUDİNİN GOİMİİ MALI KÖLESİ OLACAKK. BÖLGEMİZDEKİ İNSANLARIN HÜRRİYETİ ÜLKELERİN BAĞIMSIZLIĞI BİTECEK BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÖNCE OSMANLIYI YIKTILAR PARÇALADILAR MÜSLÜMANLARI AYRIŞTIRIP KENDİ İÇİNDE BİRBİRİ İLE SAVAŞTIRDILAR ZAYIFLATTILAR FİLİSTİNDE OLDUĞU GİBİ ABLUKA ALTINA ALIP KATLİAMLA SOYKIRIM YAPARAK İŞGALE BAŞLADILAR. SIRADA LÜBNAN DAHA SONRA SURİYE IRAK I İŞGAL EDECEKLER. BU ARADA SUUDİARABİSTAN MISIR TÜRKİYE İÇTEN ZYIFLATILIP İŞGALE HAZIR HALE GETİRİLİP YUTULACAK.HEP BU STRATEJİYİ İZLEDİLER.UYANALIM BİRLİK OLUŞTURALIM KARŞI KOYUP DURDURALIM. BU BEKA MÜCADELESİDİR.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN KUVVET KUDRET VERSİN YOLUMUZU AÇSIN AMİN ..MÜSLÜMAN ÖLDÜRMEZ SÖMÜRMEZ MAZLUMUN YANINDADIR. YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHU EKBER. .
