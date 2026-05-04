Enver Aysever'den CHP'ye Sert Eleştiriler: Gelin Gerçekleri Konuşalım
Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP seçmenine seslenen Aysever, parti içindeki mevcut durumu "bir felaket" olarak nitelendirdi.
Aysever, videoda özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in toplumdaki karşılıklarını sorgulayarak şu ifadelere yer verdi:
“Allah aşkına medeni insanların olduğu bir ülkede Ekrem İmamoğlu gibi bir adamın peşine milyonlar düşer mi?”
- Ekrem İmamoğlu: Medeni ve eğitimli bir toplumda Ekrem İmamoğlu gibi bir ismin peşinden milyonların gitmesinin düşündürücü olduğunu belirtti.
- Özgür Özel: Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na alternatif olarak görülmesini eleştiren Aysever, "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun alternatifi Özgür Özel olur mu Allah aşkına?" dedi.
Seçmene "Aşağılanma" Uyarısı
CHP seçmenine yönelik ifadelerinde, partideki bu isimleri destekleyenlerin kendilerini ne kadar "aşağıda" gördüğünü sorgulayan Aysever, mevcut siyasi tablonun bir gerçeklik kaybı olduğunu savundu.
Aysever'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, CHP'nin gelecek stratejileri ve liderlik yarışı üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
