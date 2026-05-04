Sağlık
Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde zarar bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör edebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde zarar bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör edebilir

Uzmanlar alternatif ürünleri milyonlarca kişilerin kullandığını belirterek, tüketicileri ciddi şekilde uyardı.

ABD'de 8,2 milyon termos geri çağrıldı. Kapaklar yüksek basınç nedeniyle fırlıyor ve bu durum yaralanmalara neden olabiliyor. Kullanıcılar dikkatli olmalı. Alternatif ürünleri kullananlar dikkat.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, yaklaşık 8,2 milyon termos ürününün geri çağrıldığını duyurdu. Bu geri çağırma, 'Stainless King' serisi yemek kapları ve 'Sportsman' serisi şişeleri kapsıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, kaplar içerisinde uzun süre bekletilen yiyecek ve sıvılar, yüksek basınç oluşturuyor. Basınç tahliye valfi bulunmayan kapakların açılması sırasında şiddetle fırladığı ve bu durumun kullanıcılarda kesik veya darbe kaynaklı yaralanmalara yol açtığı bildirildi. Şimdiye kadar 27 ayrı yaralanma vakası kaydedilmiş durumda.

ALTERNATİF ÜRÜNLERİ KULLANANLAR DİKKAT! Bu olaylar sonucunda birçok kişi tıbbi müdahale görürken, üç kullanıcının gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadığı açıklandı.

Geri çağırma süreci, özellikle Temmuz 2023 tarihinden önce üretilmiş belirli model numarasına sahip ürünleri hedef alıyor. Uzmanlar, tüketicilerin bu model numaralarını kontrol etmeleri ve söz konusu ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Thermos firması, etkilenen kullanıcıların yeni kapak temini veya ürün değişimi için başvuru yapabileceğini belirtti.

