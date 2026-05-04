Özgür Özel’in Karabük’te hastane yok yalanı! Araştırmayan Genel Başkan, Sorgulamayan Seçmen

Özel’in "Hastaneyi Yıkmışlar" Yalanı

Miting meydanında halka hitap eden Özgür Özel, Karabük Devlet Hastanesi’nin 2012 yılında, Beşbinevler’deki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin ise 2015 yılında yıkıldığını ve o günden beri yenisinin yapılmadığını iddia etti. Ancak bu iddialar, şehrin göbeğinde devasa bir kompleks olarak yükselen ve yıllardır binlerce hastaya şifa dağıtan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçeğiyle tamamen çelişiyor.

Araştırmayan Genel Başkan, Sorgulamayan Seçmen

Özel’in hiçbir ön araştırma yapmadan, "okudum, inanamadım" diyerek bir şehrin sağlık sistemini yok sayması eleştirilerin odağı oldu. Karabüklüler bu asılsız iddiaya itibar etmezken, alandaki CHP’li seçmenlerin mevcut hastane binası bilinmesine rağmen bu "yalanı" hiçbir sorgulama yapmadan alkışlaması, muhalefet tabanındaki "araştırmadan inanma" sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

"Yalan" ve "Gerçek" Arasındaki Uçurum

Özgür Özel’in konuşmasından alınan görüntüler ile Karabük’teki mevcut hastanenin gerçek fotoğrafları kıyaslandığında, ortaya çıkan tablo muhalefetin siyaset dilini sorgulatır nitelikte:

Özgür Özel’in İddiası: "Karabük’te şu an devlet hastanesi yok. Yıllar geçmiş yenisi yapılmamış."

"Karabük’te şu an devlet hastanesi yok. Yıllar geçmiş yenisi yapılmamış." Sahanın Gerçeği: Karabük, modern tıbbi donanıma sahip Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kesintisiz sağlık hizmeti almaya devam ediyor.

Yıllardır hizmet veren bir kurumu "yok" sayarak siyaset yapmaya çalışan Özgür Özel’in bu tavrı, Karabük halkı nezdinde "milletin aklıyla alay etmek" olarak yorumlandı.