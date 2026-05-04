ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç”

İnsani yardım mı, yeni bir kuşatma mı?

Başkan Trump, operasyonu "tarafsız ülkelerin gemilerine güvenli geçiş sağlamak" ve "insani amaçlara hizmet etmek" şeklinde tanımlasa da, 15 bin askeri personelin bölgeye yığılması bu açıklamaların inandırıcılığını sorgulatıyor. Trump’ın "özgürce ticaret" vurgusuyla sunduğu bu tablo, bölgedeki birçok kesim tarafından askeri bir katliamın üzerini örtmek için kullanılan bir kılıf olarak yorumlanıyor.

"Özgürlük" kavramı namluların ucunda

ABD'nin geçmişteki askeri müdahalelerinde de sıkça kullandığı "özgürlük" ve "demokrasi" kavramları, bu kez Hürmüz Boğazı'nda kendini gösteriyor. Ancak yerel otoriteler, binlerce asker ve ağır mühimmatla gerçekleştirilen bir operasyonun nasıl "insani" olabileceği konusunda sert eleştiriler yöneltiyor. Trump’ın diplomatik ve insani görünümlü kelimelerle servis ettiği bu strateji, boğazdaki gerilimi dindirmekten ziyade daha büyük bir çatışmanın fitilini ateşleme potansiyeli taşıyor.

Tahran'dan ateşkes ihlali uyarısı

İran tarafı ise diplomasi masasında 14 maddelik barış taslakları konuşulurken, ABD’nin boğaza askeri çıkarma yapmasını bir "ateşkes ihlali" olarak görüyor. İranlı yetkililer, ABD’nin insani değerleri kendi stratejik çıkarları için bir maske olarak kullandığını savunurken, bölgenin bir "mezarlığa" dönüşebileceği uyarısını yineliyor.

Dünyanın gözü, Trump’ın "insani yardım" olarak nitelendirdiği ancak askeri bir kuşatmayı andıran bu operasyonun, bölgeyi barışa mı yoksa yeni bir kanlı sürece mi sürükleyeceğinde.