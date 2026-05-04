Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı.

Nebi Miş'in yazısında en dikkat çekici nokta, Türkiye'nin iç barış ve terörle mücadeledeki yeni yol haritasının zamanlaması oldu. Miş, terörsüz Türkiye hedefinin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir süreçte ABD ve İsrail’in İran’a savaş başlattığını hatırlatarak, Türkiye’nin bu bölgesel ateş çemberinin dışında kalmak için iç cephesini tahkim etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. ABD'nin bölgedeki örgütlü yapılardan (PJAK gibi) destek arayışına girmesi, Türkiye’nin terörle bağını kesme stratejisinin ne kadar stratejik bir zamanlamaya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Süreç raporu ve "silah bırakma" eşiği

Yazıda, Şubat ayında TBMM bünyesindeki Süreç Komisyonu’nun çalışmalarını tamamladığı ve partilerin mutabakatıyla bir yol haritası oluşturulduğu belirtildi. Miş, rapordaki en kritik eşiğin "örgütün silah bırakması" olduğunun altını çizdi. Raporda vurgulanan; silah bırakmanın tespit ve teyit edilmesinin şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı şartı, sürecin yasal zemindeki temelini oluşturuyor.

"Maksimalist talepler sürece zarar veriyor"

Nebi Miş, süreç raporunda net bir yol haritası olmasına rağmen bazı kesimlerin süreci sabote eden yaklaşımlarına da değindi:

DEM Parti Kanadı: "Yasa yoksa ilerleme yok" diyerek; Öcalan’a statü ve Demirtaş’ın serbest bırakılması gibi raporda yer almayan maksimalist talepleri öne sürüyorlar.

Muhalefetin Bir Kesimi: Süreci sadece "seçim kazanma-kaybetme" perspektifine indirgeyerek, iktidarın adımlarını maksatlı tartışmalarla gölgelemeye çalışıyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin kararlılık mesajı

Tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" açıklamasını ve karamsar senaryoları "vehim" olarak nitelendirmesini hatırlatan Miş, Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye konusundaki sarsılmaz iradesine vurgu yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi de bu kararlılığın teyidi olarak nitelendirildi.

"Devlet sahayı takip ediyor"

Yazısının sonunda saha gerçeklerine dikkat çeken Nebi Miş, örgütün silah bırakma konusundaki gerçek istekliliğini veya İran savaşı sonrası yeniden konumlanma arayışlarını en iyi devletin takip edebileceğini belirtti. Miş, önümüzdeki günlerde suça bulaşmamış üyelerin dönüşünü kolaylaştıracak teknik ve yasal düzenlemelerin Meclis’e gelebileceğinin işaretini verirken, asıl yürürlüğün "silah bırakmanın teyit edilmesiyle" mümkün olacağını bir kez daha hatırlattı.