Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı!

Yazısında maden işçilerinin hak arama mücadelelerinin manşetlere taşınırken aynı kalemlerin "maden talanı" başlıkları atmasını eleştiren Karahasanoğlu, "Maden aramasına karşı çıkıp maden işçisine övgü dizmek tam bir çelişkidir" dedi. Devletin madenlerden kazanç sağlamasına itiraz edenlerin, o madenlerde çalışan işçilere sahip çıkıyormuş gibi görünmesini "istismar" olarak niteledi.

"Sahilleri yağmalayanlar, doğa edebiyatı yapıyor"

Karahasanoğlu, Ege sahillerindeki ve İstanbul’un kıyı ilçelerindeki (Kadıköy, Bakırköy, Büyükçekmece, Avcılar) yerel yönetimlerin yıllardır CHP’de olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sahilleri yağmalayanlar CHP’li olmalı ki, seçimlerde de buraları hep CHP kazanıyor." Lüks ve Doğa: Villaların en güzellerinde otururken, sahil şeritlerini işgal ederken "doğaya dokunma" sloganlarının atılmadığını belirten yazar, mesele enerji bağımsızlığı veya devletin maden çıkarması olduğunda bu sloganların hatırlanmasına tepki gösterdi.

"Tuvaletine bile klima koyanların enerji karşıtlığı"

Çevreci aktivistlerin nehir tipi elektrik üretimine, rüzgar ve güneş enerjisine karşı çıkmalarını eleştiren Karahasanoğlu, "Tuvaletine bile klima yerleştirenler de onlar... O klimaların elektriğini nereden temin edeceğiz?" sorusunu sordu. Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer sırtlarındaki villalarını ve Ali Mahir Başarır’ın yatta eğlenirken çekilen görüntülerini hatırlatan yazar, bu isimlerin kendi konforları söz konusu olduğunda doğayı hatırlamadıklarını savundu.

"Havamıza, suyumuza kimse dokunmasın; var mısınız?"

Esra Işık üzerinden yürütülen çevreci kampanyalara "Hodri meydan" diyen Ali Karahasanoğlu, solculara şu çağrıda bulundu:

"Havamıza, suyumuza, toprağımıza kimse dokunmasın, biz de varız. Ama siz de var mısınız? Köyünüze yol yapılırken, villanızın önüne asfalt dökülürken, klimalarınız çalışırken 'toprağıma dokunma' diyebilecek misiniz?"

"Suçüstü olup üste çıkıyorlar"

Yazısının sonunda muhalefetin algı yönetimine değinen Karahasanoğlu, milletvekillerine tahsis edilen çakarlı araçların usulsüz kullanımı ve yatlardaki "viskili" eğlencelerin deşifre olmasını devletin takibi olarak lanse edenlere, "Yanlış bir şey yapmadıysanız devletin sizi takip etmesinden niye şikayetçisiniz?" diyerek tepki gösterdi. Karahasanoğlu, bu zihniyetin suçüstü yakalandığında bile mağduru oynayarak üste çıktığını ifade etti.

