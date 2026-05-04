Bir milletvekili “Türkiye’de ölebilirsin” der mi? CHP’liyse der! Gökhan Günaydın’dan skandal paylaşım

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı rezil paylaşımla Türkiye’nin uluslararası itibarını hedef alan utanç verici bir provokasyona imza attı. Teknik arıza nedeniyle Ankara’ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i etiketleyen Günaydın, Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığı imasında bulunarak yine CHP’liliğini konuşturdu!..

Kendi Ülkesini Tehdit Merkezi Gibi Gösterdi!

Günaydın, paylaşımında geçmişteki “Libya heyeti” olayını hatırlatarak, İspanya Başbakanı’nın can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti. “Gece boyunca azami güvenlik önlemleri alınmalı” diyerek sanki Türkiye bir kabile devletiymiş gibi hava estiren CHP’li vekil, dost bir ülkenin lideri üzerinden korku salmaya çalıştı.

CHP Varsa Skandal Var!

Türkiye Cumhuriyeti’nin misafirperverliğini ve güvenlik gücünü hiçe sayan bu yaklaşım, “CHP’liyse yapar” dedirtti. Bir milletvekilinin, yabancı bir lideri kendi ülkesine karşı kışkırtması ve Türkiye’yi “suikastlar ülkesi” veya "beceriksiz" gibi pazarlaması, siyasi eleştiri değil, düpedüz Türkiye düşmanlığı olarak yorumlandı.

"Siyaset Değil, Operasyon!"

Kamuoyu şimdi bu sorumsuz paylaşımın yargı önünde hesabının sorulmasını bekliyor. Kendi devletini dünyaya "güvensiz" ilan eden bir zihniyetin, bu milletin vekilliğini yapmaya devam etmesi vicdanları yaralıyor.