Koparmanın cezası 700 bin lira! Kendi bahçelerinde ters lalelere gözleri gibi bakıyorlar
Koparmanın cezası 700 bin lira! Kendi bahçelerinde ters lalelere gözleri gibi bakıyorlar

Batman Sason'da bağlı Koçkaya Mahallesi’nde yaşayanlar, bahçelerinde koruma altındaki ters laleleri yetiştiriyor.

Batman’ın Sason ilçesinde bahçelerde açan ters laleler, Koçkaya Mahallesi sakinleri için yalnızca bir çiçek değil, korunması gereken doğal bir miras olarak görülüyor.

Sason ilçesinin Yücebağ beldesinin Koçkaya Mahallesi’nde yaşayanlar bahçelerinde, baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte açan, koruma altında bulunan, koparmanın cezası da 700 bin TL olan ters lale yetiştiriyor.

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Bahar Akın, ters laleleri bahçelerindeki diğer ağaçlar gibi korumayı bir görev bildiklerini belirterek, “34 haneli mahallemizin hemen her evinin bahçesinde ağlayan gelin olarak bilinen ters lale var. Her yıl nisan ayının ortasında açılan ters laleler 20 gün sonra kendiliğinden kapanıyor. Bu sene bahar geç geldiği için geç açtı” dedi.

Akın, “Geçen sene yağış yoktu biz suluyorduk. Bu sene yağış çok. Mahallede gerek çocuklar gerekse vatandaşlar, bahçelere güzellik katan bu laleleri koruyor. Yaklaşık 1 hafta sonra ters laleler kapanacak. Dağda yetişen laleler biraz daha uzun ömürlü olabiliyor. Bu da halen karın dağda olmasından kaynaklıdır. Gözümüz gibi bakıyoruz. Ben 10 yıldır evliyim. Geldiğimden beridir buradalar” diye konuştu.

